Helicóptero do Ibama faz pouso forçado no oeste do Pará Um helicóptero do Ibama com três pessoas a bordo fez pouso forçado em um terreno descampado hoje à tarde na cidade de Itaituba, no oeste do Pará. Segundo o Ibama, nenhum dos tripulantes (piloto, copiloto e mecânico) ficou ferido.