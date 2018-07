Helicóptero dos Bombeiros afunda na Praia de Copacabana

O acidente aconteceu após o helicóptero perder altitude no momento em que os bombeiros tentavam resgatar um banhista com dificuldades de chegar à areia. A aeronave teria encostado na água, perdido estabilidade e afundado. Os quatro bombeiros que estavam no helicóptero foram resgatados com vida e apenas um deles se saiu ferido. No momento da queda ele teria machucado uma das pernas. A proximidade do local onde o acidente ocorreu com o posto de salvamento facilitou o resgate dos bombeiros e também do banhista.