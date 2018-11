Helicóptero faz pouso de emergência em cemitério de SP Uma pane obrigou o piloto de um helicóptero a fazer hoje um pouso de emergência dentro do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar (PM), além do piloto, duas pessoas que prestavam serviços para uma rádio estavam no aparelho no momento do incidente. As causas da falha no helicóptero serão investigadas.Em outro acidente com helicóptero, o piloto Daniel Barbosa de Freitas, de 23 anos, sofreu ontem ferimentos leves, após o aparelho perder a força e ele voltar bruscamente para o Heliporto Helicidade, no Jaguaré, zona oeste da capital. O aparelho subiu cerca de 15 metros. Freitas foi levado para o Hospital das Clínicas (HC) pelos bombeiros.