A aeronave decolou do Campo de Marte e voltaria ao local nesta manhã. No entanto, a apenas 20 quilômetros a nordeste do Campo de Marte, o helicóptero teve de fazer um pouso de emergência, às 9h56, no Morro do Catunum, próximo ao Pico do Jaraguá. Identificada como sendo do modelo Robinson 22, a aeronave está matriculada com as iniciais PR-RCE. As causas do pouso forçado estão sendo investigadas.