Helicóptero faz pouso forçado em quartel de Osasco-SP Um helicóptero fez pouso forçado no 4º Batalhão de Infantaria Leve do Exército, no bairro de Quitaúna, em Osasco, na Grande São Paulo, na manhã de hoje, por volta das 11 horas. O helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) foi acionado, mas não chegou a socorrer ninguém, pois as pessoas já tinham sido levadas para hospitais da região. Segundo informações da PM, não houve registro de vítimas em estado grave.