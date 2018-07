Helicóptero pousa em Copacabana para evitar assalto Um helicóptero blindado da Polícia Civil pousou nesta quarta-feira na areia da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para impedir que garotos supostamente armados com facas assaltassem um grupo de turistas chineses. Havia pouca gente na praia, por causa do tempo chuvoso. Os policiais que abordaram os suspeitos sobrevoavam o local após um treinamento para a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que será realizada na cidade de 13 a 22 deste mês.