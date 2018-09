Helicóptero pousa em rua de SP para resgatar gestante Um helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), pousou em um trecho da Marginal do Pinheiros por volta das 16h de hoje para resgatar uma gestante. O atendimento ocorre na alça de acesso para Marginal do Pinheiros, no bairro Parque Oriente, na capital paulista. O resgate causa congestionamento na Marginal do Tietê, na altura do Cebolão, e na Rodovia Castelo Branco.