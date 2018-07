Helicóptero que deveria ter pousado no Rio desaparece Um helicóptero que estava a serviço da Petrobrás e que pediu autorização para um pouso de emergência no Aeroporto de Macaé, no Rio de Janeiro, desapareceu. Segundo a estatal, o Plano de Emergência da Bacia de Campos foi acionado após a aeronave não chegar ao aeroporto como previsto. Foram deslocadas embarcações para as buscas. A Marinha mobilizou dois helicópteros para ajudar na localização da aeronave, que levava, além dos dois tripulantes, mais dois passageiros.