Helinho celebra semana especial

Prestes a completar 35 anos (em 10 de maio), Helinho já tem experiência de sobra. Ainda assim, está ansioso para correr pela primeira vez nas ruas de São Paulo. "Fico com aquele friozinho na barriga, que para mim é essencial", confessou o piloto da equipe Penske. "O meu motor vai até gritar um pouco mais alto."

Helinho esteve ontem em Ribeirão Preto, cidade em que cresceu (ele nasceu na capital paulista), para inaugurar uma exposição sobre sua carreira no Ribeirão Shopping. O piloto também recebeu o título de cidadão de Ribeirão Preto.

Aposta em uma disputa muito dura pela vitória na corrida de domingo, especialmente com seus companheiros de equipe, os australianos Will Power e Ryan Briscoe. "Fiquei muito confiante com os testes da pré-temporada."

A equipe Chip Ganassi é considerada a grande rival, pois conta com os dois últimos campeões da categoria: o neozelandês Scott Dixon (2008) e o escocês Dario Franchitti (dois títulos, em 2007, ainda pela Andretti Green, e 2009). A Andretti, com o brasileiro Tony Kanaan e a norte-americana Danika Patrick, é a outra equipe com chances de título.