Heliópolis tem participação ativa no projeto A favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, é uma das regiões de forte presença no Mootiro Maps. Por lá, o mapeamento da localidade contou com a adesão de crianças e adolescentes da própria comunidade. "Foram os próprios alunos das oficinas de Heliópolis que mapearam todos os telecentros, os grupos recreativos e as quadras esportivas da comunidade", afirma a alemã Daniela Mattern, idealizadora da ferramenta.