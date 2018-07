Hello Kitty de cristal será vendida para ajudar o Japão TÓQUIO (Reuters Life!) - Hello Kitty, a personagem icônica do Japão, estava brilhante e cintilante em Tóquio depois de ser recriada em cristais Swarovski para uma boa causa -- arrecadar fundos para ajudar vítimas do terremoto e tsunami deste ano.