Heloísa Lupinacci Miriam Castro TEATRO Luiza Wolf QUITUTES GASTRONOMIA

+ Stroopwaffle é o nome holandês. No Pão de Açúcar, 'Gaufres Hollandaises'. Mas o melhor aparece no balcão da padaria Palácio: 'Delírio Holandês' (R$ 1,80 cada). O sanduíche de waffle com uma fina camada de caramelo é mesmo um delírio. E fica ainda mais delirante agora no frio. Passe um cafezinho, encha a xícara e cubra com o 'Delírio'. O calor do café vai amolecer o caramelo. E aí é só espantar o frio com um gole de café, uma mordida no Delírio, um gole no café, uma mordida no Delírio... R. Martim Francisco, 740. 3825-1708.

+Não é a proposta de servir comida de rua do mundo inteiro que vai me fazer voltar ao Ruaa, na Vila Madalena desde o fim do ano passado. Nem o atencioso serviço. O que me fisgou, mesmo, foi o bolo de laranja com calda de cachaça

(R$ 13). Docinho na medida. O suficiente para garantir o equilíbrio com a cobertura alcoólica e a bola de sorvete crocante de chocolate amargo que vem com a fatia. Resultado? Dá vontade de raspar o prato - o que eu fiz, aliás, e pretendo fazer mais vezes. Pág. 30.