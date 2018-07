Henin e Sharapova caem na 1a rodada do Aberto de Madri de tênis

Henin conquistou o título no saibro em Stuttgart na semana passada e é considerada como uma das tenistas capazes de levar o título em Paris ainda neste mês. A tenista, no entanto, disse que estava doente desde o torneio na Alemanha e não jogou 100 por cento.

"Quando voltei de Stuttgart, não estava me sentindo bem," disse em coletiva de imprensa. "Eu tentei jogar e ver o resultado. Mas treinar e competir é diferente. Madri foi difícil este ano, espero que no ano que vem seja melhor," acrescentou.

O seu primeiro serviço foi inconsistente e Rezai, a número 22 do mundo, aproveitou a chance e venceu com 4-6 7-5 6-0 quando a belga não conseguiu segurar a rival no set decisivo.

Henin venceu a australiana Samantha Stosur na final de Stuttgart no domingo passado para garantir o seu primeiro título desde a aposentadoria auto-imposta da tenista no início do ano passado.

SONHO DE FICAR ENTRE AS DEZ MELHORES

Maria Sharapova foi outra antiga número um do mundo que não conseguiu vencer na sua primeira partida depois de voltar após um lesão. A russa perdeu por 6-4 e 6-3 para Lucie Safarova na primeira rodada do Aberto de Madri que aconteceu neste domingo.

Sharapova, a 11 cabeça de chave, disputava seu primeiro torneio após deixar o Aberto de Miami com uma contusão em seu cotovelo.

"É sempre difícil encontrar o ritmo," disse Sharapova.

Safarova, que venceu a segunda melhor tenista do mundo Caroline Wozniacki na Alemanha no mês passado, quebrou o serviço de Sharapova quatro vezes no saibro e enfrenta na próxima rodada a sexta cabeça de chave Elena Dementieva, da Rússia.

"Se você vence ao jogar contra as melhores jogadoras, como eu fiz nestes últimos meses, você começa a achar que pode chegar ao topo," disse Safarova, a atual tenista número 35 do ranking. "O meu sonho é chegar entre as dez primeiras e para isso é preciso acreditar em si mesma," acrescentou durante a coletiva de imprensa.

A quarta cabeça de chave Venus Williams, também uma antiga número um do mundo, enfrenta Stefanie Voegele, que se classificou pelo torneio classificatório.