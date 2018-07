Alves foi eleito com 271 votos, contra 165 do deputado Júlio Delgado (PSB-MG), 47 da deputada Rose de Freitas (PMDB-ES) e 11 do deputado Chico Alencar (PSOL-RJ). Três parlamentares votaram em branco.

O deputado Henrique Eduardo Alves cumpre seu 11º mandato na Casa e vai assumir a presidência pela primeira vez.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, Jeferson Ribeiro e Ana Flor)