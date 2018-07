Heráclito chefia o ''cofre'' da Casa, feudo do DEM A primeira-secretaria do Senado, chefiada pelo senador Heráclito Fortes, esteve sob o comando de parlamentares do DEM (ex-PFL) em 10 dos últimos 18 anos. É esse órgão que administra contratos que vão desde a seleção de mão de obra terceirizada à negociação com empresas para prestação de serviços. Não por menos ficou conhecida como "cofre do Senado". À primeira-secretaria também é subordinado o diretor-geral da Casa.