Herchcovitch é aplaudido de pé em Nova York

A homenagem ao cineasta armênio Sergei Paradjanov (1924-1990) feita pelo estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch em sua coleção feminina outono-inverno deste ano, inspirada em roupas folclóricas do Leste Europeu, foi muito aplaudida - e com boa parte da plateia aplaudindo em pé - no desfile apresentado no fim da tarde de quarta-feira na Mercedes-Benz Fashion Week, a semana de moda de Nova York. "Maravilhoso", "espetacular" e "surpreendente" eram palavras ouvidas entre o público que lotou o Salon, uma das duas tendas armadas no Bryant Park para as apresentações da semana.

Os 28 modelos da coleção, exibidos no mês passado na São Paulo Fashion Week, lembram roupas folclóricas principalmente da Geórgia, país que pertencia à ex-União Soviética quando Paradjanov nasceu em Tbilisi, sua capital. Com bordados elaborados, pedrarias e correntes nos detalhes, todas as peças são marcadamente estruturadas pela conhecida alfaiataria de Herchcovitch.

Maurício Ianês, amigo de Herchcovitch desde os tempos de faculdade e o concepteur da marca do estilista há 17 anos, conta que a inspiração para a coleção surgiu ao ver A Cor da Romã, filme sobre o trovador armênio Sayat Nova (1712-1795) feito por Paradjanov em 1968. Sem diálogos nem movimentos de câmera, o filme tem figurinos com bordados riquíssimos que Herchcovitch lembra nas suas criações usando cristais e paetês; do estudo sobre a tapeçaria da região surgiram as estampas que completam o lilás, o cinza e o preto escolhidos como cores básicas.

Na coleção também aparecem peças em jacquard e um xadrez vermelho e preto graúdo, pontilhado com tachonas douradas, um detalhe da influência punk que marcava o estilo alternativo de Herchcovitch no início da carreira. Nas botas de amarrar, o detalhe fica com os saltos duplos.

O estilista, que possui uma loja da sua marca em Tóquio há três anos, teve metade do primeiro setor da plateia, ao lado da saída da passarela, tomado por jornalistas, empresários e fashionistas japoneses. "O Alexandre tem muitos fãs no Japão, entre eles a minha filha de 18 anos, que tem peças de várias coleções dele", contou Kyoko Muramatsu, do grupo japonês H.P. France. O grupo, que representa Herchcovitch, tem mais de 60 lojas espalhadas pelo mundo e escritórios em Paris, Hong Kong e Nova York, além de Tóquio. Naquela capital ele também promove a Rooms, uma feira de moda voltada para a criação de modelos de negócios e novos mercados, que ocorre no início de cada estação.

A moda criada por Herchcovitch também deve chegar ao Japão com um objetivo diferente. Com patrocínio da JAL Internacional e da empresa de turismo Atakan, o mais recente catálogo da sua marca para o mercado internacional foi fotografado no Pará e será uma espécie de porta-bandeira para atrair turistas japoneses para a Amazônia.

Além de Herchcovitch, a Mercedes-Benz Fashion Week teve no seu line-up o designer brasileiro Carlos Miele, que só desfila suas coleções na semana de moda de Nova York. O evento foi realizado pela última vez nas tendas do Bryant Park, onde começou em 1993. Os desfiles das coleções primavera-verão 2011, em setembro, vão ocorrer no Damrosch Park do Lincoln Center.