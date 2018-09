Herchcovitch e Ronaldo Fraga fecham desfiles da SPFW

Alexandre Herchcovitch apresentou a coleção masculina de uma forma vigorosa e agressiva. Logo na abertura, o modelo segurava um taco de beisebol apoiado no ombro, numa referência ao personagem Alex de Large, do filme de 1971 "Laranja Mecânica". Usava óculos escuro e chapéu, completando um look todo dourado até o sapato. O conceito se manteve no resto da coleção.

Artesanato - Ronaldo Fraga, que sempre emociona a plateia, dessa vez forrou o chão com azulejos das casas nordestinas para fazer passar sua coleção inspirada na obra "O Turista Aprendiz", de Mario de Andrade. Para compor os looks, buscou no agreste de Pernambuco e Paraíba o artesanato das rendeiras e bordadeiras. O resultado encantou pela releitura sofisticada de técnicas que corriam o risco de desaparecer. "Ver nosso trabalho aqui é uma felicidade", disseram Marcília Firmino e Lucia Santos, artesãs da cidade de Passira, em Pernambuco, que viajaram especialmente para acompanhar o desfile na Bienal. Na sequência, V. Rom, Fernanda Yamamoto e André Lima encerraram a SPFW 2011. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.