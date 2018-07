Herdeira real sueca é batizada com pompa e presença da alta sociedade

Há muito vista como uma das sociedades mais igualitárias do mundo, a Suécia embarcou em um pouco de pompa real nos últimos dias, com uma ampla cobertura na mídia do batismo da princesa Estelle Silvia Ewa Mary, filha da Princesa Victoria.

Um seleto grupo de algumas centenas de convidados olhava por cima dos chapéus uns dos outros para ter um vislumbre de uma Estelle calma enquanto era batizada em uma fonte de prata de 300 anos de idade no palácio real.

A cerimônia foi transmitida ao vivo, enquanto os jornais trouxeram artigos de página dupla e blogs fofocaram sobre os chapéus e o novo namorado de outra princesa real.

"É um dia fantástico", disse o primeiro-ministro Fredrik Reinfeldt ao site de notícias The Local, do lado de fora do palácio real depois de voltar de uma cúpula da Otan nos Estados Unidos. "Vi que um monte de suecos estava nas ruas acompanhando isso."

"Eu acho que é um dia histórico, que neste reino nós teremos realmente uma nova era de rainhas que se seguirá ao atual rei."