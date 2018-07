Herdeiro de cia. de bebidas é uma das vítimas de queda de helicóptero em Bertioga

A queda do helicóptero, modelo Esquilo prefixo PT-HNC, ocorreu nas proximidades do Km 229 da Rodovia Rio-Santos. A aeronave havia saído pela manhã do Campo de Marte, na capital, ido até um heliponto localizado na frente do Condomínio Iporanga, em Guarujá, para buscar a família e retornar, mas caiu minutos depois no Sítio São João, uma propriedade particular composta por manguezais e mata fechada.