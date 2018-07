Herdeiros do lendário quadrinista Jack Kirby fecham acordo com a Marvel A batalha legal entre os herdeiros do lendário quadrinista Jack Kirby e a Marvel Entertainment pelos direitos do Homem de Ferro, do Capitão América e de outros super-heróis terminou – mas não com um duelo final memorável, e sim com um acordo anunciado nesta sexta-feira pelas duas partes.