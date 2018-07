Hesitações e silêncios manifestos em versos Escritas entre 2007 e 2008, as poesias de De Atrásalante en su Porfía fazem chegar à superfície as hesitações humanas, o silêncio, os amores perdidos, os espasmos do corpo, a orfandade. As imagens criadas pela obra do argentino Juan Gelman, considerado um dos poetas de língua espanhola mais importantes em atuação, registram detalhes como "os beijos burocráticos", "as cicatrizes do que nunca foi", "o sofrimento dos pobres do mundo", os enganos, as alucinações e os caminhos travados. Nos versos, cria-se um espaço livre para a indagação, o desejo, o canto e a esperança. Juan Gelman recebeu em 2007 o Prêmio Cervantes, uma das maiores distinções da literatura de língua espanhola.