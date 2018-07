Hezbollah pode obter armas químicas se Assad cair, diz Netanyahu

Entrevistado do programa de TV norte-americano "Fox News Sunday", Netanyahu disse que o governo do presidente da Síria, Bashar al-Assad, pode cair, mas que ele está mais preocupado com o caótico "colapso do regime" que poderia deixar desprotegidos os locais de armas do que uma mudança no regime.

"Nós certamente não queremos ser expostos a armas químicas que caiam nas mãos do Hezbollah ou de alguns outros grupos terroristas... é uma grande ameaça", afirmou.

"Nós temos que considerar a nossa ação. Eu busco isso? Não. Eu a excluo? Não", disse Netanyahu quando questionado se Israel poderia agir sozinho, ou se preferia que os Estados Unidos assumissem a liderança.

O senador norte-americano John McCain afirmou, em adição às preocupações israelenses, que existe um risco de que o governo da Síria possa lançar armas químicas contra seus oponentes.

"Eles possuem helicópteros de combate, artilharias que abatem pessoas, e agora existe um risco --e eu não estou dizendo que irá acontecer-- um risco de que, em desespero, Bashar al-Assad possa usar essas armas químicas", disse McCain, que foi o candidato republicano nas eleições presidenciais de 2008

O ministro israelense da Defesa, Ehud Barak, disse na sexta-feira que Israel iria considerar uma ação militar se necessário para garantir que mísseis ou armas químicas sírias não cheguem ao Hezbollah.

O Hezbollah, que no passado recebeu apoio militar e financeiro da Síria e do Irã, lançou milhares de foguetes de curto alcance contra Israel durante a ofensiva em 2006 do Estado judeu no sul do Líbano.

"VINTE COMPLÔS NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS"

Netanyahu reiterou as acusações israelenses de que o Hezbollah e o Irã estavam por trás de um ataque suicida na Bulgária na semana passada, que matou cinco turistas israelenses. O Irã negou qualquer envolvimento.

"Eu sei, baseado em informações totalmente sólidas, que isso é Hezbollah e isso é algo que o Irã conhece muito, muito bem", disse o primeiro-ministro.

Questionado se poderia dar alguma prova firme que ligasse o ataque a bomba de quarta-feira no aeroporto Burgas da Bulgária ao Hezbollah, Netanyahu disse que seu governo "compartilharia suas informações com agências amistosas".

Netanyahu disse ao programa "Face the Nation" da CBS que Israel tinha "informações inquestionáveis e totalmente fundamentadas de que isso foi feito pelo Hezbollah, e apoiado pelo Irã".

O ataque na Bulgária segue-se à prisão de um homem suspeito de planejar um ataque contra turistas israelenses na semana passada em Chipre com o mesmo "modus operandi", disse Netanyahu.

O gabinete de Netanyahu citou chefes da inteligência israelense dizendo que o Irã e o Hezbollah tinham “se esforçado para realizar ataques terroristas em mais de 20 países nos últimos dois anos".

O comunicado não entrou em detalhes sobre essas alegações.

A postura de Israel sobre tais ataques é a de "nomear e envergonhar" os autores e então "exigir um preço", disse Netanyahu à CBS.

Questionado se isso significava um ataque ao Irã, ele se negou a responder.

"Não vou entrar em detalhes sobre o que vamos e não vamos fazer, mas acho que a primeira medida mais importante é expor a culpa do Irã", ele disse.

As negociações feitas pelos Estados Unidos e outras potências mundiais com Teerã sobre seu programa nuclear não conseguiram retardar o enriquecimento de urânio no Irã "nem um pouco", disse Netanyahu à Fox.

"Desde as rodadas de conversas anteriores, eles vêm enriquecendo material para cinco bombas nucleares", disse Netanyahu, cujo país supostamente tem o único arsenal nuclear do Oriente Médio. O Irã nega que está buscando armas nucleares.