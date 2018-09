Hidroavião afunda em represa, ocupantes são resgatados Um hidroavião com três pessoas a bordo caiu e afundou, hoje à tarde, na Represa de Jurumirim, em Avaré. As três pessoas que estavam no aparelho, o piloto, um instrutor de voo e um passageiro, foram resgatadas com vida. A aeronave, um modelo anfíbio, que faz pousos e decolagens tanto na água quanto em terra, havia decolado do aeroporto local e tentava um pouso na represa quando se acidentou. O monomotor entrou de ''bico'' na água e afundou rapidamente, mas os ocupantes conseguiram sair e ficaram boiando, agarrados às almofadas dos bancos e alguns apetrechos que estavam flutuando.