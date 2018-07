Hildebrando atribui crime a policial morto No segundo dia do julgamento do "crime da motosserra", o ex-deputado Hildebrando Pascoal negou ter sequestrado, torturado e matado o mecânico Agilson Firmino dos Santos, mas pela primeira vez atribuiu a ação ao policial Alípio Ferreira, que está morto. Dono do galpão onde a vítima foi morta, Alípio era pessoa de confiança de Hildebrando. O júri, que ocorre 13 anos após o crime, deve terminar hoje.