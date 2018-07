Hildebrando depõe em segundo dia de julgamento O ex-deputado Hildebrando Pascoal, acusado pelo "crime da motosserra", está sendo interrogado esta tarde, no segundo dia do júri popular, que acontece em Rio Branco, no Acre. Ele negou ter sequestrado, torturado e matado o mecânico Agilson Firmino dos Santos, o Baino, em vingança a morte de seu irmão Itamar Pascoal, em 1996. Segundo ele, o autor do crime foi Alípio Ferreira, que está morto. O policial e ex-vereador, dono do galpão onde a vítima foi assassinada, era pessoa de confiança do ex-parlamentar. O acusado voltou a adotar a estratégia de tentar desqualificar seus acusadores. "Eu tinha interesse no ''Baiano'' vivo para saber onde estava o assassino do meu irmão", afirmou, referindo-se a José Hugo, o Mordido, que disparou contra Itamar Pascoal.