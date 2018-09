Hillary aceita ser secretária de Estado, diz 'New York Times'

A senadora democrata Hillary Clinton vai aceitar o cargo de secretária de Estado no governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, de acordo com fontes citadas pelo jornal The New York Times. Caso a indicação seja confirmada, Hillary vai suceder Condoleezza Rice, que assumiu o papel de condutora da política externa americana nos últimos quatro anos do governo de George W. Bush. A notícia publicada pelo New York Times vem à tona após dias de especulação sobre o possível futuro de Hillary Clinton. Hillary e Obama travaram uma longa e, em determinados momentos, tensa disputa pela indicação como candidato do Partido Democrata à Casa Branca. Mas, depois de perder a indicação nas primárias, Hillary apoiou a candidatura de Obama e fez campanha pelo agora presidente eleito. Correspondentes afirmam que um acordo para a participação de Hillary no governo de Obama já dava sinais de que estava bem avançado, com as últimas negociações em andamento antes de um anúncio formal. De acordo com Kim Ghattas, repórter da BBC em Washington, se Obama não quisesse Hillary em seu governo, os rumores sobre a indicação da ex-primeira-dama para o cargo de secretária de Estado já teriam sido desmentidos por assessores do presidente eleito. Tesouro A rede americana NBC News afirma que Obama deve anunciar o nome de Timothy Geithner, presidente do Banco Central do Estado de Nova York, para o cargo de secretário do Tesouro. Os índices da Bolsa de Nova York reagiram de forma positiva às informações sobre o provável secretário do Tesouro de Obama. O Dow Jones fechou com alta de 6,5%, e o Nasdaq subiu 5,1%, na expectativa de que o presidente eleito anuncie sua equipe econômica na semana que vem. Relatos da imprensa americana também indicam que Obama planeja nomear para o cargo de secretário de Comércio o governador do Novo México, Bill Richardson - que chegou a disputar as primárias que escolheram o candidato democrata à Casa Branca. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.