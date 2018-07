Hillary avalia resposta a julgamento de americanos no Egito

O caso prejudicou os laços entre Egito e Washington e ameaçou a ajuda militar anual de 1,3 bilhão de dólares que os EUA enviam ao país africano.

"Estamos avaliando hoje os resultados dos procedimentos legais. Teremos mais a falar depois de termos finalizado a análise e juntado o maior número de informações possível", afirmou Hillary a repórteres durante visita à capital de Marrocos, Rabat.

"Essa é uma situação instável e há vários fatores delicados que temos de compreender plenamente antes de eu ir mais longe do que já fui."

Neste domingo, uma corte egípcia adiou o julgamento dos ativistas na sessão de abertura do caso.

No total, 43 ativistas egípcios e estrangeiros, incluindo o filho do secretário de Transportes dos EUA, são acusados de receber fundos ilegais do exterior e realizar atividades políticas não relacionadas aos seus trabalhos na sociedade civil.

Os acusados foram proibidos de deixar o Egito devido ao julgamento, e alguns dos cidadãos norte-americanos que viraram réus estão morando na embaixada dos EUA no Cairo.

Grupos norte-americanos pró-democracia negam que tenham feito atividades ilegais.

(Reportagem de Arshad Mohammed)