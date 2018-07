Hillary Clinton anuncia fim de campanha e apoio a Obama

A senadora Hillary Clinton encerrou oficialmente sua campanha neste sábado, declarando seu apoio ao senador Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos e pedindo a seus correligionários que façam o mesmo. Hillary disse que estava "grata a todos que puseram (seus) corações nesta campanha" e disse que é hora de a família do Partido Democrata se unir. "Eu vou trabalhar com meu coração para garantir a eleição de Barack Obama." Os dois senadores disputavam a nomeação para ser o candidato à presidência pelo Partido Democrata e travaram uma intensa batalha pela preferência do eleitorado nos últimos meses. Mas nas últimas primárias do partido, na terça-feira passada, Obama assegurou a indicação obtendo o apoio necessário entre os delegados democratas. Obama agora deverá disputar a presidência com o candidato do Partido Republicano John McCain. Apoio Clinton foi fortemente aplaudida pelo discurso no National Building Museum, em Washington, a capital americana. Ela agradeceu "os 18 milhões de pessoas de todas as partes que votaram" por ela e pediu que seus eleitores não deixem que sua perda afete a campanha e lutem pela eleição de Obama. "A vida é muito curta para se preocupar com o que poderia ter sido", disse ela. O anúncio de Hillary foi feito em meio a forte especulação sobre quem será o candidato à vice-presidência na chapa de Obama. Na quinta-feira, a campanha da senadora divulgou um comunicado que dizia que apesar de Hillary ter "deixado claro ao longo deste processo que fará o possível para eleger um democrata para a Casa Branca, ela não está buscando a vice-presidência". A declaração dizia ainda que "a decisão está nas mãos do senador Obama e de ninguém mais". Na noite de quinta-feira, Hillary e Obama mantiveram um encontro particular, mas não foi divulgado o que exatamente foi discutido na reunião. Segundo analistas, o apoio de Hillary Clinton vai ser crucial para o sucesso da campanha de Obama, já que ela venceu em Estados importantes para as eleições de novembro. Barack Obama nomeou uma comissão com três integrantes para analisar quem seria o candidato ideal para compor sua chapa e anunciou que não vai se apressar para tomar a decisão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.