Hillary Clinton pressiona Netanyahu por negociações de paz

Hillary telefonou para Netanyahu na noite de quinta-feira e também discutiu a questão com os chanceleres da Jordânia e do Egito, disse o porta-voz P.J. Crowley, em mensagem no Twitter.

"A secretária Clinton levou adiante a campanha dos EUA pela paz no Oriente Médio, com telefonemas para líderes regionais ontem à noite", escreveu Crowley, acrescentando que Hillary abordou com Netanyahu "as questões que precisam ser resolvidas para que as negociações diretas possam começar.

Os telefonemas de Hillary aconteceram após uma viagem feita esta semana à região pelo negociador dos EUA para o Oriente Médio, George Mitchell, na qual ele buscou romper as barreiras finais às negociações de paz diretas, que o presidente Barack Obama espera que comecem nas próximas semanas.

Na segunda-feira o presidente palestino, Mahmoud Abbas, indicou que participará de conversações diretas, desde que sejam baseadas em uma declaração feita em 19 de março pelo "Quarteto" de mediadores de paz no Oriente Médio -- EUA, União Europeia, Rússia e Nações Unidas.

Mas jornais israelenses afirmaram que Netanyahu disse a Mitchell na quarta-feira que quer o início imediato das negociações, sem qualquer "precondição", esfriando assim as esperanças de um avanço iminente.

Autoridades dos EUA têm dito que estão trabalhando com outros representantes do Quarteto sobre uma declaração possível. Em carta à qual a Reuters teve acesso, a alta representante da UE Catherine Ashton diz que a declaração será divulgada no início da próxima semana, se as duas partes concordarem em iniciar conversações diretas.

O Quarteto diz que Israel deve suspender as construções nos assentamentos da Cisjordânia e fechar um acordo pleno de paz com os palestinos no prazo de 24 meses, criando um Estado palestino com base nas fronteiras anteriores à guerra de 1967 no Oriente Médio.

As negociações de paz indiretas mediadas por Mitchell conseguiram poucos avanços perceptíveis.

Obama quer que o processo de paz volte ao nível em que estava quando foi interrompido, quase dois anos atrás, pela guerra lançada por Israel no fim de 2008 e início de 2009 para acabar com o disparo de foguetes por militantes do Hamas da Faixa de Gaza contra seu território.

(Reportagem de Andrew Quinn)