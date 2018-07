Hillary Clinton se prepara para admitir derrota

A senadora Hillary Clinton encerra oficialmente, neste sábado, sua campanha histórica para se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. O reconhecimento da derrota para o rival democrata Barack Obama, que assegurou a indicação do partido na última terça-feira, está marcado para o meio-dia no horário de Washington (13h no horário de Brasília). Espera-se que Hillary, que chegou a ser vista como a inevitável candidata do Partido Democrata à Presidência americana, agradeça seus simpatizantes e anuncie seu apoio formal a Obama. O tom do discurso vai ser acompanhado com atenção, já que ela vêm sofrendo críticas por não ter admitido a derrota logo após as primárias de Dakota do Sul e Montana, as últimas da mais longa e concorrida prévia eleitoral na história recente dos Estados Unidos. Assessores da campanha de Hillary falaram pouco sobre o evento, que tem o objetivo claro de mostrar um Partido Democrata unido e preparado para enfrentar a disputa contra o candidato republicano, John McCain. O anúncio de Hillary acontece também em meio a forte especulação sobre quem será o candidato à vice-presidência na chapa de Obama. Na quinta-feira, a campanha da senadora divulgou um comunicado que dizia que apesar de Hillary ter "deixado claro ao longo deste processo que fará o possível para eleger um democrata para a Casa Branca, ela não está buscando a vice-presidência". A declaração dizia ainda que "a decisão está nas mãos do senador Obama e de ninguém mais". Na noite de quinta-feira, Hillary e Obama mantiveram um encontro particular, mas não foi divulgado o que exatamente foi discutido na reunião. Segundo analistas, o apoio de Hillary Clinton vai ser crucial para o sucesso da campanha de Obama, já que ela venceu em estados importantes para as eleições de novembro. Barack Obama nomeou uma comissão com três integrantes para analisar quem seria o candidato ideal para compor sua chapa e anunciou que não vai se apressar para tomar a decisão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.