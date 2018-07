Hillary Clinton se recupera após sofrer concussão--porta-voz

"Enquanto sofre de um vírus estomacal, Hillary Clinton ficou desidratada e desmaiou, sofrendo uma concussão", disse o porta-voz de Hillary, Philippe Reines, em comunicado.

"Ela está se recuperando em casa e continua sendo monitorada regularmente por médicos. Por recomendação deles, ela continuará trabalhando de casa na próxima semana, mantendo contato com o departamento e com outras autoridades. Ela espera estar de volta ao gabinete em breve", acrescentou Reines.

Hillary Clinton adoeceu com um vírus no estômago no último final de semana e foi forçada a cancelar uma viagem ao Oriente Médio e ao norte da África.

(Por Andrew Quinn)