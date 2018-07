Hillary Clinton 'vence primária em Porto Rico'

Projeções de emissoras de TV dos Estados Unidos indicam que a senadora Hillary Clinton venceu neste domingo mais a primária de Porto Rico, mais no processo de escolha do candidato do Partido Democrata à Casa Branca. A vitória na ilha caribenha, entretanto, não deve reverter a desvantagem da pré-candidata sobre o seu adversário, o senador Barack Obama - ainda o líder da disputa pela indicação democrata em número de delegados. A pré-candidata está apostando que, com a vitória em Porto Rico e também nas duas últimas primárias, marcadas para terça-feira nos Estados de Montana e Dakota do Sul, ficará mais fácil convencer superdelegados a apoiarem sua indicação na convenção nacional do partido, em agosto. Os superdelegados são autoridades partidárias com direito a voto na convenção e que não foram escolhidos no processo de prévias. Analistas já previam a vitória de Hillary Clinton em Porto Rico, que é um território associado aos Estados Unidos, e não um Estado - por isso, seus eleitores não têm direito de ir às urnas nas eleições presidenciais de novembro. Neste sábado, Hillary sofreu uma derrota em uma reunião do Comitê de Regras do Partido Democrata que decidiu o futuro dos delegados de dois Estados que haviam sido punidos pelo Partido, Flórida e Michigan, após realizarem prévias fora da data prevista. Hillary, que venceu nos dois Estados, queria que o comitê autorizasse os delegados a votarem na Convenção, o que a favoreceria. O Comitê permitiu a votação dos delegados, mas manteve uma punição: cada um deles terá direito a apenas meio voto. Segundo o site realclearpolitics.com, especializado em política americana, até antes das primárias de Poro Rico Barack Obama liderava a disputa pela indicação democrata com 2.051 delegados e superdelegados, contra 1.876 de Hillary. É necessário o apoio de 2.118 delegados e superdelegados para garantir a candidatura. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.