Hillary confirma visita ao Brasil no dia 3

A secretária americana de Estado, Hillary Clinton, confirmou ontem que estará no Brasil na próxima quarta-feira para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em Brasília.

Oficialmente Hillary vem para definir os termos do acordo de cooperação comercial para promover o comércio e investimentos. Mas outro objetivo à vista é abrandar divergências acumuladas com o governo brasileiro na esfera internacional.

A vinda da secretária pode indicar uma possível visita ao Brasil do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em meados do segundo semestre. Esse compromisso ainda é mais incerto e depende dos passos do Brasil no conflito entre o Irã e as potências nucleares ocidentais para ser confirmado pela Casa Branca.

Em Brasília, Hillary terá a missão de desbastar esse campo e de traçar uma nova etapa na cooperação bilateral, adormecida nos últimos anos. As visitas de Obama e Hillary ao Brasil têm sido alinhavadas, desde o começo deste ano, por diplomatas norte-americanos e brasileiros. Obama aguardava apenas oficializar o nome do novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, para confirmar a visita a Brasília.

ACORDO COMERCIAL

O acordo de cooperação econômica terá o objetivo de impulsionar e facilitar o comércio, por meio de redução das barreiras não-tarifárias e da burocracia nas trocas de bens e serviços, e de estimular investimentos, seja com base em projetos conjuntos como em possível acordo de eliminação da bitributação. O documento não irá acabar com as tarifas nem as barreiras comerciais.

Na esfera política, serão assinados quatro memorandos, entre os quais o que prevê ações conjuntas no Haiti e em Moçambique e a promoção da igualdade de gêneros.

Projeto anterior ao terremoto que arrasou o Haiti em janeiro, a cooperação Brasil-EUA terá o objetivo de formar mão de obra especializada para projetos produtivos e energéticos no País. A proposta está relacionada à promessa dos dois países de eliminar cotas e tarifas de importação para produtos têxteis haitianos e de instalar hidrelétricas e termelétricas.

Hillary quer superar atritos gerados pela ação emergencial das Forças Armadas americanas no Haiti logo depois do terremoto. Em especial, as queixas de autoridades brasileiras, que viram no episódio um risco de redução do poder do comando do Brasil na missão no Haiti.

AMÉRICA LATINA

A secretária também visitará o Uruguai, Chile, Costa Rica e Guatemala, de 28 de fevereiro a 5 de março. A viagem começará por Montevidéu, onde ela assistirá à posse de José Mujica como presidente do Uruguai, em 1º de março. Lula também confirmou presença na cerimônia. Em Santiago, Hillary se encontrará com a presidente chilena Michelle Bachelet, em fim de mandato, e com o presidente eleito Sebastián Piñera.

Depois de passar pelo Brasil, Hillary irá à Costa Rica, onde se reunirá com o presidente Oscar Arias e com a presidente eleita Laura Chinchilla. Na Guatemala, a secretária de Estado dos EUA conversará com o presidente Álvaro Colom antes de regressar a Washington.