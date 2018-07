Discursando para uma plenária lotada, Hillary foi aplaudida ao dizer que as mulheres precisam ter assegurado o direito de escolher quando ter filhos.

Nem Dilma nem o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, nem o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, chefe da delegação brasileira, estavam presentes quando Hillary discursou. O principal negociador brasileiro na Rio+20, André Corrêa do Lago, representou o País.

Segundo informações da Presidência da República, houve 57 pedidos de reuniões bilaterais com Dilma durante a Rio+20, das quais 11 foram atendidas - todas relativas a presidentes ou primeiro-ministros. Como secretária de Estado, Hillary não é chefe de Estado ou de governo. Esse fato foi levado em conta pelo governo brasileiro ao não dar uma resposta positiva ao seu pedido de encontro bilateral.

"Ainda que eu esteja muito satisfeita com o fato de que o documento endossa a saúde sexual e reprodutiva e o acesso ao planejamento familiar, para alcançar nossos objetivos de desenvolvimento sustentável precisamos garantir também o direito reprodutivo", afirmou Hillary. "Temos de fortalecer o direito das mulheres de decidir se querem ter filhos e quando", acrescentou, provocando aplausos.

Reação católica. Pouco depois do pronunciamento de Hillary, d. Odilo Scherer, cardeal-arcebispo de São Paulo, representando o Vaticano, discursou na plenária e atacou o aborto, criticando "certa concepção de saúde" que representa "uma sentença de morte imposta sobre as vidas humanas mais vulneráveis, ou seja, aquelas que estão no santuário mais seguro, que é o útero de suas mães".

O conceito de direito reprodutivo diz respeito principalmente ao acesso a métodos anticoncepcionais e ao direito de escolher quando ter filhos - algo que não é garantido em todos os países e em todas as culturas, em que mulheres são obrigadas a casar e a engravidar.

O documento final da Rio+20, aprovado ontem à tarde na plenária que encerrou a conferência, não faz nenhuma menção específica aos direitos reprodutivos das mulheres. A menção fazia parte dos rascunhos iniciais do capítulo Saúde e População, mas foi retirada por pressão do Vaticano e de alguns países católicos e muçulmanos.

Dois pontos. Os pronunciamentos de Hillary na Rio+20 - no discurso na sessão plenária e no lançamento de uma iniciativa de fomento de energia limpa na África - buscaram ressaltar dois pontos que foram constantemente martelados pela diplomacia americana no encontro.

Em primeiro lugar, a satisfação com o documento final, cuja falta de ousadia combinou bem com as posições defensivas assumidas pelos Estados Unidos em diversos pontos polêmicos, como o financiamento da transição para o desenvolvimento sustentável e a preservação dos oceanos.

O segundo ponto sempre enfatizado pelos americanos é a importância crescente do setor privado e da sociedade civil nas iniciativas e no financiamento do desenvolvimento sustentável. É, de certa forma, uma resposta às muitas críticas dos países em desenvolvimento à pouca disposição das nações ricas de aumentar os compromissos de recursos públicos para aquele fim.

"Nós deveríamos estar pensando sobre diferentes formas de direcionar o poder do mercado", disse Hillary em seu pronunciamento, referindo-se ao financiamento do desenvolvimento sustentável. Ela lembrou que, nos anos 60, a ajuda financeira oficial (de governos) dos países ricos aos pobres era responsável por 70% dos fluxos de capital para o mundo em desenvolvimento, e hoje caiu para apenas 13%.

Energia limpa. A secretária de Estado norte-americana deu como exemplo o programa de energia limpa para a África lançado ontem na Rio+20, para o qual o governo americano está fazendo uma contribuição inicial de US$ 20 milhões, que viabilizará "centenas de milhões de dólares" adicionais de financiamento pela Overseas Private Investment Corporation (Opic), agência oficial de desenvolvimento, e pelo setor privado.

Ela lembrou que apenas um em cada quatro domicílios na África conta com energia elétrica, o que exclui 600 milhões de pessoas deste componente básico da vida moderna.

Segundo Hillary, o governo americano vai canalizar US$ 2 bilhões para apoiar projetos de energia limpa nos países em desenvolvimento. Ela mencionou um anúncio de US$ 50 bilhões do Bank of America na mesma área, e lembrou que nos próximos 20 anos os projetos de infraestrutura em energia elétrica vão consumir US$ 10 trilhões.

"Vamos fazer disso uma infraestrutura de energia limpa que será parte dos objetivos de energia sustentável e dos objetivos de desenvolvimento sustentável desta conferência", conclamou Hillary.