Hillary dirá que Obama tem delegados para garantir indicação--AP Hillary Clinton dirá na noite de terça-feira que seu rival Barack Obama tem delegados suficientes para garantir a indicação presidencial do Partido Democrata dos Estados Unidos, informou a agência Associated Press. A informação da AP surgiu no momento em que ocorrem as duas últimas prévias do partido, em Montana e Dakota do Sul, que devem colocar Obama com algumas dezenas de delegados à frente do número necessário que ele precisa para ficar com a indicação do partido. A agência citou dois funcionários importantes do comitê de Hillary dizendo que sua campanha havia terminado.