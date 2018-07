Hillary diz que não vai tomar decisão por enquanto

A senadora e democrata Hillary Clinton disse nesta terça-feira, 3, que não irá tomar qualquer decisão sobre o seu futuro político por enquanto. Os comentários de Hillary foram feitos em um discurso realizado em Nova York, pouco mais de 50 minutos após projeções terem indicado que Barack Obama será o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Veja também: Casal Clinton ainda tem influência, dizem analistas Obama anuncia que será o candidato democrata Cronologia da disputa entre Hillary e Obama Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Confira a disputa em cada Estado Acompanhe a disputa entre os pré-candidatos No pronunciamento dirigido a seus correligionários, Hillary afirmou: ''Agora a questão é, para onde iremos a partir daqui? E tendo visto o quão longe nós chegamos e para onde precisaremos ir como partido, essa é uma pergunta que eu não encaro com leveza''. Hillary acrescentou: ''Esta foi uma longa campanha e não tomarei decisões hoje à noite." Mas a senadora acrescentou que irá consultar líderes do Partido Democrata nos próximos dias para saber que rumo tomar e disse esperar que seus correligionários enviem sugestões por meio de seu website. Possível vice A senadora abriu o discurso elogiando a campanha do senador Barack Obama, seu rival pela candidatura do Partido Democrata. Ela também voltou a defender o direito ao seguro saúde universal, uma das principais plataformas de sua campanha presidencial. Mais cedo, Hillary teria dito a correligionários que estaria ''aberta'' à possibilidade de ser a candidata a vice-presidente em uma chapa encabeçada por Obama. Os comentários de Hillary teriam sido feitos em uma teleconferência com um grupo de congressistas de Nova York, o Estado que ela representa no Senado. A congressista Nydia Velazquez conta que durante a teleconferência disse que Obama seria capaz de ganhar o voto de grupos eleitorais decisivos na eleição geral, como os hispânicos, se Hillary aceitasse ser a candidata a vice. A senadora teria respondido: ''Eu estou aberta a isso." ''Ela disse que estaria disposta a fazer o que fosse necesário para garantir que nós vençamos e servir como vice-presidente seria uma das coisas que ela estaria disposta a fazer'', afirmou o congressista Charles Rangel, que, destoou de outros políticos afro-americanos ao optar por Hillary e não Obama. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.