Hillary espera vitória esmagadora na Virgínia Ocidental

Enquanto Hillary Clinton espera obter uma ampla vitória na Virgínia Ocidental capaz de contribuir para a sobrevida de sua campanha, Barack Obama já centra críticas ao republicano John McCain, indicando a sua preparação para se sagrar candidato do Partido Democrata à presidência americana. Em um comício realizado na cidade de Logan, na Virgínia Ocidental, um dos correligionários da senadora previu que ela poderá obter no Estado a sua maior vitória até o momento na disputa democrata. "Nós temos que dar a ela uma vitória com 80% dos votos contra 20% (de Obama) ou até 90% contra 10%. Vamos chamar a atenção da mídia nacional", afirmou o líder da maioria no Senado estadual, Harry Truman Chafin. Uma vitória dessas proporções seria maior que o êxito de Hillary em Arkansas, Estado onde ela foi primeira-dama e superou Obama com 70% dos votos contra 25% do senador, em fevereiro. Ampla vantagem Segundo a pesquisa mais recente realizada na Virgínia Ocidental, feita pelo instituto American Research Group, Hillary teria uma vantagem de 43 pontos percentuais sobre Obama (66% contra 23% dos votos). Mas analistas acreditam que mesmo que vença por uma diferença esmagadora, a senadora teria escassas chances de reverter a ampla vantagem que Obama tem sobre ela tanto em votos populares como em delegados. E, desde o sábado, o senador também conseguiu vantagem sobre a rival em relação aos superdelegados - representantes do Partido Democrata que têm liberdade para votar em quaisquer dos dois candidatos na convenção nacional do partido, em agosto. Mas a senadora deu a entender que uma vitória no Estado representa uma espécie de termômetro da preferência nacional americana. ''Eu vivo dizendo às pessoas que desde 1916 nenhum democrata chegou à Casa Branca sem que tivesse vencido a Virgínia Ocidental.'' Obama x McCain Em um comício realizado na segunda-feira em Charleston, na Virgínia Ocidental, Obama poupou Hillary e até admitiu provável derrota no Estado. ''Estou honrado que muitos de vocês irão me apoiar e compreendo que muitos outros aqui na Virgínia Ocidental provavelmente irão apoiar a senadora Clinton'', afirmou. Dessa vez, as críticas do senador tiveram como alvo o candidato republicano, John McCain. Obama ressaltou que McCain teria deixado de apoiar um projeto de lei defendido por ele que concederia ajuda a veteranos de guerra, a fim de que eles possam custear seus estudos universitários. ''Tenho grande respeito pelos serviços de John McCain a seu país e sei que ele o ama muito e honra aqueles que o servem. Mas ele foi um dos poucos senadores que se opuseram a este projeto de lei porque ele o julga generoso demais.'' Veteranos O discurso de Obama foi realizado no Centro Cívico de Charleston e na platéia havia um grande número de veteranos militares. Para cortejar os ex-soldados e dissipar acusações de antipatriotismo, Obama enfatizou uma mensagem nacionalista e fez críticas à suposta negligência do governo de George W. Bush para com os veteranos. ''Em um período em que estamos recebendo o maior retorno (de militares) desde a Segunda Guerra Mundial, o verdadeiro teste de patriotismo é se nós iremos servir tão bem a nossos heróis que regressam quanto eles serviram a nós'', afirmou o senador, seguido de aplausos. A Virgínia Ocidental é um dos Estados americanos que, proporcionalmente, conta com um dos maiores índices nacionais de veteranos militares. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.