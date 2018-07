Hillary estará na dianteira da batalha eleitoral, diz Obama

O senador Barack Obama se disse honrado com o apoio oferecido pela ex-rival Hillary Clinton e disse que a senadora estará na dianteira da batalha eleitoral que o Partido Democrata travará para chegar à presidência dos Estados Unidos. Hillary anunciou formalmente seu apoio a Obama em um evento realizado neste sábado, em Washington. Obama disse que ''ninguém sabe melhor do que a senadora Clinton que os Estados Unidos precisam desesperadamente de mudança e eu sei que ela continuará na dianteira desta batalha neste outono (temporada em que será realizada a eleição geral) e pelos próximos anos'', afirmou. O senador se disse ''empolgado e honrado em ter o apoio da senadora Clinton''. Sem limites Ele acrescentou que a rival, com quem manteve uma disputa de mais de 16 meses, ''rompeu barreiras em nome de minhas filhas e de mulheres em todas as partes, que agora sabem que não existem limites para seus sonhos''. O fato de ter sido a mulher que esteve mais próxima de obter a indicação presidencial também foi lembrado por Hillary no discurso feito por ela neste sábado. Ela contou ter chegado ''perto de quebrar esse telhado de vidro'' - a barreira - , mas acrescentou que ainda que não tendo sido capaz de romper essa marca, sua candidatura ''provocou 18 milhões de fissuras no telhado de vidro'', em menção ao número de votos que ela obteve, segundo as suas contagens. A cifra de Hillary exclui votos registrados nas assembléias populares conhecidas como cáucus e inclui os votos da Flórida e de Michigan. Os candidatos democratas não realizaram campanha nos dois Estados, e, em Michigan apenas Hillary tinha seu nome na cédula eleitoral. Os dois Estados foram punidos pelo diretório central democrata, por terem antecipado as datas de suas primárias, contrariando regras do partido. Recentemente, o partido decidiu restaurar a representantividade dos delegados da Flórida e de Michigan, mas concedeu a eles apenas meio voto na convenção do partido, em agosto. Em um comunicado divulgado neste sábado, o presidente do Comitê Nacional Democrata, Howard Dean, afirmou: ''Nós acabamos de contar com dois dos mais brilhantes candidatos candidatos a concorrer em primárias nas últimas décadas. Agora é hora de nos unirmos e de terminarmos o trabalho''. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.