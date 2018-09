Hillary fala de comércio e direitos humanos com Santos e Mockus

Sob o governo de Álvaro Uribe, a Colômbia se tornou o principal aliado dos Estados Unidos na América do Sul. Seu ex-ministro da Defesa Juan Manuel Santos é o favorito para sucedê-lo a partir de agosto, depois de vencer por ampla margem o primeiro turno. Seu adversário no segundo turno, no dia 20, será o ex-prefeito de Bogotá Antanas Mockus, do Partido Verde.

A bilionária ajuda militar dos EUA foi decisiva para as vitórias do governo de Uribe contra as guerrilhas e a criminalidade, o que contribui com sua elevada popularidade --apesar de escândalos de corrupção e abusos dos direitos humanos no seu segundo mandato, a partir de 2006.

Uma fonte oficial dos EUA disse que Hillary falou a Santos "da questão dos direitos humanos como algo que precisa ser tratado pelo novo governo ... mas foi uma discussão muito cordial."

Santos, segundo essa fonte, manifestou sua "frustração" com a demora na aprovação de um acordo comercial EUA-Colômbia. Parte da bancada democrata no Congresso norte-americano reluta em aprovar o pacto se a Colômbia não se comprometer em coibir abusos aos direitos humanos e investigar o assassinato de sindicalistas e ativistas.

Em nota, Mockus disse que ele e Hillary discutiram suas ideias sobre como mudar uma cultura de tolerância ao narcotráfico na Colômbia e como combater a corrupção e investir mais em educação.