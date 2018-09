Hillary mantém campanha mesmo com primárias no final Com o tempo se esgotando em sua campanha pela Presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton continuou neste domingo sua difícil batalha para superar Barack Obama pela indicação do Partido Democrata à Casa Branca. "Não é o suficiente aparecer e torcer", afirmou a ex-primeira-dama em um comício na Universidade de Western Kentucky. "Vocês têm que ir e votar. Vocês têm que levar todo mundo que vocês podem encontrar para votar." A senadora por Nova York iniciou seu dia indo a uma igreja e depois foi aos comícios "Vão e Votem" em Kentucky, que, juntamente com Oregon, realiza prévias democratas na terça-feira. Obama lidera em número de delegados para a convenção do partido, que irá escolher um candidato para duelar com o republicano John McCain, em novembro, pela Presidência dos EUA. Enquanto Hillary deve ganhar com facilidade em Kentucky, Obama está na frente nas pesquisas em Oregon. Após essas votações, haverá apenas mais três primárias, com a última ocorrendo em 3 de junho. Obama previu na noite do sábado que ele ganhará em Oregon e conseguirá delegados suficientes para a vitória definitiva. Sua campanha está tão confiante no objetivo de conseguir os delegados para obter a indicação do partido na convenção de agosto que o senador por Illinois planeja estar em Iowa na terça-feira, para celebrar o local onde sua primeira vitória, em janeiro, lançou sua campanha. ARREGAÇANDO AS MANGAS Hillary indicou que ela continuará na disputa. "Não será fácil e não conseguiremos apenas torcendo e esperando. Conseguiremos arregaçando as mangas e indo ao trabalho", disse a candidata em Bowling Green. Obama, cujas credenciais de política externa foram questionadas por McCain, fez campanha em Gresham, no Oregon, onde falou sobre a necessidade de compromissos entre israelenses e palestinos para a obtenção da paz no Oriente Médio. "Se conseguirmos essa boa vontade, acho que é possível vermos um acordo de paz durante os dois próximos mandatos de presidente", disse. "Mas isso requer algum foco e atenção do presidente." Mesmo faltando ainda cinco primárias e o assunto sobre os delegados do Michigan e da Flórida ainda precisar de uma definição, os democratas estão voltando seu foco para a preparação para a eleição de novembro, unindo os dois lados do partido e escolhendo um candidato a vice-presidente. O Washington Post informou neste domingo que os apoiadores financeiros de Obama e Hillary iniciaram negociações, incluindo um jantar em Washington na semana passada, para conversar sobre as duas campanhas trabalhando juntas após o dia 3 de junho. A especulação continua sobre a vice-presidência. O ex-governador de Nova York Mario Cuomo segue buscando uma vaga na candidatura democrata. Mike Huckabee, que participou das primárias republicanas, foi mencionado como possível vice-presidente de McCain.