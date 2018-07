Hillary mantém viagem a país, apesar de tremor

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, em princípio manteve sua agenda de visita a cinco países da América Latina - do qual o Chile faz parte - esta semana, ressaltando o poder de união da região em momentos de crise. "Começo minha viagem pela região amanhã (hoje) e estarei em contato direto com a presidente Michelle Bachelet", afirmou Hillary em um comunicado. "Nosso hemisfério se une em tempos de crise e estaremos com o povo chileno nesta emergência."

Hillary deveria chegar a Santiago na terça-feira e o Departamento de Estado não confirmou se seus planos mudarão. Uma funcionária do governo americano, porém, disse que a visita ao país ainda está sendo avaliada por Washington.

"Seguimos de perto a situação, especialmente a possibilidade de um tsunami", disse o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs. "Nosso pensamentos e orações estão com os chilenos e estamos prontos para ajudar."

Ontem, o presidente Barack Obama disse que os EUA têm recursos e estão prontos para enviá-los ao Chile, caso o governo precise de ajuda. Em declarações à imprensa na Casa Branca, Obama explicou que entrou em contato com Bachelet para oferecer a ajuda americana em resgate e reconstrução.

O presidente disse que o país se prepara para a chegada de um possível tsunami e exigiu aos americanos que prestem atenção nas diretrizes das autoridades locais. Nos EUA, está previsto que o território mais afetado seja o Havaí, mas Obama também sugeriu que os habitantes da Costa Oeste sigam as instruções das autoridades.