Hillary pede unidade do Partido Democrata para eleger Obama Hillary Clinton pediu na noite de terça-feira a unidade de seu Partido Democrata, prometendo trabalhar por Barack Obama e desafiando seus partidários a esquecer sua derrota e apoiar a candidatura de Obama à Casa Branca. Clinton, senadora por Nova York, elogiou Obama e disse que os democratas não devem se prender a um lado, já que o candidato republicano John McCain, se chegar à Casa Branca, "arrasará a promessa de nosso país". "Não importa se votaram em mim ou em Barack, este é o momento de se unir como um só partido, com um único propósito", disse Hillary em um discurso na Convenção Democrata, com a esperança de terminar uma prolongada divisão dentro do partido, depois da longa e dura campanha entre ela e Obama pela nomeação. "Não a McCain. Barack Obama é meu candidato e é ele quem deve ser nosso presidente", disse Hillary a uma multidão animada, que segurava um mar de cartazes azuis com seu nome. Hillary usou seu aguardado discurso para dizer que é hora dos democratas se unirem para ajudar Obama, senador por Illinois, a vencer McCain nas eleições de 4 de novembro, colocando um membro do partido na Casa Branca para que este comece a mudar a debilitada economia dos Estados Unidos. "Quando Barack Obama estiver na Casa Branca, revitalizará nossa economia, defenderá os trabalhadores dos Estados Unidos e enfrentará os desafios mundiais de nosso tempo", afirmou Hillary. Seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, assistiu ao discurso da platéia. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele disse "te amo".