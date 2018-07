Hillary vai abandonar a campanha e apoiar Obama

A senadora Hillary Clinton vai abandonar a corrida para se tornar a candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos na sexta-feira e anunciar seu apoio ao rival Barack Obama, segundo informações de seu comitê de campanha. Depois das últimas primárias do partido na terça-feira, Obama conquistou o apoio de delegados suficientes para garantir a nomeação. Hillary ainda não admitiu a derrota publicamente, mas o fará na sexta-feira, "e expressará seu apoio a Obama". O senador já nomeou um painel de notáveis para ajudá-lo a escolher seu companheiro de chapa, depois de ter se declarado o indicado do Partido Democrata para concorrer à presidência dos Estados Unidos. As informações de que Hillary está pronta para abandonar a campanha foram divulgadas depois de teleconferência com importantes congressistas do Partido Democrata. Em um evento do Partido Democrata em Washington, na sexta-feira, a senadora também vai "expressar seu apoio... a unidade partidária", disse seu diretor de comunicações, Howard Wolfson. Segundo a correspondente da BBC em Washington Jane O'Brien, enquanto Obama anunciava sua vitória, na terça-feira à noite, Hillary surpreendeu até seus correligionários ao fazer um discurso em que não dava nenhuma pista de que estava prestes a desistir. Painel Obama deverá ser o primeiro candidato negro de um dos principais partidos americanos à presidência dos Estados Unidos. O painel escolhido por ele para ajudá-lo a selecionar seu candidato a vice inclui Caroline Kennedy, filha do presidente John Kennedy, o ex-procurador geral Eric Holder e Jim Johnson. "O senador Obama está feliz de ter três talentosos e dedicados indivíduos administrando este rigoroso processo", disse Bill Burton, um de seus porta-vozes. "Ele vai trabalhar proximamente com eles nas próximas semanas mas será sua, e somente sua, a decisão final." Mais cedo, Obama voltou a elogiar a rival Hillary Clinton e deu a entender que ela teria um papel em um possível futuro governo dele. Hillary disse no início da semana que estaria "aberta" à idéia de ser a companheira de chapa do senador. Se referindo a uma rápida conversa que teve com Hillary, Obama disse: "Estou bastante confiante sobre como vamos conseguir unir o partido". O candidato do Partido Republicano, John McCain, desafiou Obama a participar de debates em 10 reuniões antes da convenção do Partido Democrata em agosto, e a equipe do candidato disse que está estudando a proposta. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.