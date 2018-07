Hillary vai apoiar Obama em evento na 6a-feira, diz campanha Hillary Clinton vai demonstrar seu apoio à tentativa de Barack Obama de chegar à Casa Branca e de unir o Partido Democrata na disputa contra o republicano John McCain em um evento na sexta-feira, informou a campanha dela em um comunicado nesta quarta-feira. O comunicado não diz se Hillary formalmente encerraria sua campanha ou suspenderia as atividades. Obama alcançou a nomeação democrata na terça-feira, mas a senadora por Nova York até agora se recusou a admitir a derrota. "A senadora Clinton vai receber um evento em Washington, D.C. na sexta-feira para agradecer aos seus simpatizantes e expressar o seu apoio ao senador Obama e à unidade do partido", afirma o texto. Assessores da campanha de Hillary não confirmaram as informações de que ela suspenderia sua campanha para declarar apoio a Obama. Ela passou o dia conversando com partidários, muitos dos quais defensores de que ela pare a campanha agora que Obama alcançou o número de delegados necessário para obter a nomeação democrata. (Reportagem de John Whitesides)