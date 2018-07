Hillary vê possível disputa de poder na Coreia do Norte A possibilidade de uma disputa de poder na Coreia do Norte torna mais urgente a busca pelo fim do programa de armas nucleares do país comunista, disse na quinta-feira a secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton. Falando a jornalistas num voo entre Jacarta e Seul, Hillary disse que "toda a situação de liderança (da Coreia do Norte) é algo obscura", devido aos rumores de que o líder Kim Jong-il teria sofrido um derrame em agosto. "Se houver uma sucessão, mesmo que for uma sucessão pacífica...isso cria mais incerteza e também pode estimular comportamentos que são ainda mais provocativos como forma de consolidar o poder dentro da sociedade", disse ela. A visita de Hillary ocorre num momento em que Pyongyang elevou o tom da sua retórica contra Seul, e quando há rumores de que a Coreia do Norte testará um míssil que seria capaz de atingir o Alasca. Hillary, que na sexta-feira discutirá o programa nuclear norte-coreano com autoridades de Seul, disse que há uma "premente necessidade" de decidir como conversar com o Norte a respeito do seu programa de mísseis balísticos. O governo sul-coreano está "confrontando uma série de preocupações sobre o que ocorre na Coreia do Norte, como seria a sucessão", disse ela, prometendo esforços para "colocar a agenda da desnuclearização e da não-proliferação em marcha novamente". A sucessão de Kim é um assunto cercado de sigilo na Coreia do Norte, mas fontes estrangeiras de inteligência dizem que dois filhos de Kim (o mais novo e o mais velho) e um cunhado são os mais cotados para substituí-lo. Também há especulação de que uma junta de assessores governamentais poderia assumir o regime, que foi fundado por Kim Il-sung, pai do atual dirigente. Discussões entre potências regionais para tentar convencer a Coreia do Norte a abandonar seu arsenal nuclear, em troca de incentivos políticos e econômicos, estão praticamente paradas. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte eleva o tom da sua retórica. Na quinta-feira, acusou os EUA de planejarem um ataque nuclear e se disse preparada para uma guerra com o Sul. Vários analistas dizem que a Coreia do Norte está dessa forma tentando chamar a atenção do novo governo norte-americano, e também pressionar o Sul a abandonar sua linha-dura contra o regime comunista e retomar o envio de ajuda nos níveis anteriores. "Nossa meta é achar uma estratégia que...seja efetiva em influenciar o comportamento dos norte-coreanos num momento em que toda a situação da liderança está algo obscura", disse Hillary. "Então vocês somem ao já difícil desafio de trabalhar com os norte-coreanos as incertezas que derivam de questões sobre potenciais sucessões - é uma empreitada difícil, mas estamos comprometidos com ela."