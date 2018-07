Hillary vem ao Brasil em março aparar arestas

A secretária americana de Estado, Hillary Clinton, deve desembarcar em Brasília no próximo dia 3 com a missão de abrandar divergências acumuladas com o governo brasileiro na esfera internacional. A adoção de uma agenda mais construtiva entre Brasil e Estados Unidos estará assentada no lançamento formal da negociação de um acordo de cooperação econômica e na assinatura de quatro memorandos de entendimento na área política, entre os quais o que prevê ações conjuntas no Haiti e em Moçambique e a promoção da igualdade de gêneros.

Acertada preliminarmente, a data da visita ainda não foi anunciada pelo Itamaraty e pelo Departamento de Estado e pode ser alterada. Uma vez confirmada, a vinda de Hillary indicará para uma possível visita ao Brasil do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, neste semestre. Esse compromisso ainda é mais incerto e depende dos passos do Brasil no conflito entre o Irã e as potências nucleares ocidentais para ser confirmado pela Casa Branca.

Em Brasília, a secretária terá a missão de desbastar esse campo e de traçar uma nova etapa na cooperação bilateral, adormecida nos últimos anos. O acordo de cooperação econômica terá o objetivo de impulsionar e facilitar o comércio, por meio de redução das barreiras não-tarifárias e da burocracia nas trocas de bens e serviços, e de estimular investimentos, seja com base em projetos conjuntos como em possível acordo de eliminação da bitributação.

Essa cooperação estará longe de um acordo de livre comércio, impossibilitado pela participação do Brasil no Mercosul e pela reserva do governo brasileiro à liberalização de suas trocas com potências econômicas. A negociação entre o Itamaraty e a Representação dos Estados Unidos para o Comércio, a rigor, já começou.

Projeto anterior ao terremoto que arrasou o Haiti em 12 de janeiro, a cooperação Brasil-EUA terá o objetivo de formar mão de obra especializada para projetos produtivos e energéticos no País. A proposta está relacionada à promessa dos dois países de eliminar cotas e tarifas de importação para produtos têxteis haitianos e de instalar hidrelétricas e termelétricas.

Hillary quer superar atritos gerados pela ação emergencial das Forças Armadas americanas no Haiti logo depois do terremoto. Em especial, as queixas de autoridades brasileiras, que viram no episódio um risco de redução do poder do comando do Brasil na missão no Haiti.