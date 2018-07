Hillary vence em Porto Rico, mas Obama ainda lidera

A senadora Hillary Clinton venceu a disputa pela indicação presidencial democrata em Porto Rico neste domingo, 1, mas continua atrás de seu rival Barack Obama, que está cada vez mais perto de garantir a indicação do partido. A vitória da ex-primeira dama no país, território que tem 55 delegados na convenção de agosto, reforçou o argumento da candidata de que ela é a melhor democrata para fazer frente ao republicano John McCain. Com 99% dos votos apurados, Hillary alcançou 68% dos votos, enquanto Obama obteve 32%. Veja também: Flórida e Michigan terão meio voto na convenção democrata Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Acompanhe a disputa entre os pré-candidatos Mas os resultados levaram o senador por Illinois para mais perto do número mágico de 2.118 delegados necessários para tornar-se o candidato da legenda, e Obama já voltou sua atenção à disputa eleitoral com McCain. Duas outras primárias que terão lugar na terça-feira, em Montana e em Dakota do Sul, com 31 candidatos em jogo, vão encerrar as votações na disputa presidencial democrata. "E daí que um candidato está mais capacitado para liderar o país como presidente?", questionou Hillary logo após as primeiras projeções que indicavam sua vitória, em que agradeceu aos porto-riquenhos pelo amplo apoio que conseguiu nas urnas. "Te amo, Porto Rico", disse Hillary em espanhol ao iniciar seu pronunciamento em um hotel de San Juan diante de um grupo de entusiasmados eleitores que dançaram ao som de músicas do cantor porto-riquenho Ricky Martin. "Após as primárias de terça-feira nenhum dos dois pré-candidatos terá um número suficiente de delegados", acrescentou. Antes das prévias em Porto Rico faltavam ao senador democrata cerca de 70 delegados para fechar sua indicação. Depois da terça-feira é provável que ainda lhe faltem alguns delegados, mas ele pode chegar ao total rapidamente com a ajuda de alguns dos cerca de 180 superdelegados - representantes do partido que podem apoiar qualquer candidato - que ainda não indicaram em quem vão votar. Obama superou um obstáculo importante no sábado, quando um comitê do Partido Democrata desferiu um golpe contra Hillary ao atribuir a metade dos votos às delegações de Michigan e Flórida, onde as primárias foram contestadas, à convenção que vai escolher o candidato do partido. Foto: Reuters A decisão tomada pelo comitê de regras foi uma vitória para Obama, na medida em que impediu Hillary de reduzir significativamente a vantagem dele em termos de delegados. A senadora tinha vencido as duas disputas contestadas e exigia que as delegações contassem pelo número pleno de delegados. "Agora que foram acrescentados o Michigan e a Flórida, estamos chegando perto do número que pode nos dar a indicação", disse Obama em Dakota do Sul, após a reunião do comitê de regras. "E se, na terça-feira pela noite, alcançarmos o número necessário, vamos anunciá-lo. E acho que, mesmo que não o tivermos alcançado, será o fim da temporada das primárias", disse o senador. Participação A participação eleitoral foi menor que o esperado, por causa da pouca afluência de eleitores nos colégios eleitorais de San Juan, e calcula-se que a abstenção tenha chegado a 80%. A senadora por Nova York esperava uma grande participação em Porto Rico para reivindicar sua vitória no voto popular, embora o número de porto-riquenhos que compareceram aos colégios eleitorais esteve em volta dos 400 mil dos 2,3 milhões de porto-riquenhos com direito a voto. Próximos passos Quando a longa temporada das primárias chegar ao fim, na terça-feira, após cinco meses de disputas realizadas Estado por Estado, a campanha de Obama prevê que os superdelegados irão rapidamente aderir a ele. A campanha de Hillary disse que pretende levar a luta adiante, possivelmente até a convenção nacional em Denver, tentando cortejar superdelegados com base na afirmação de que a senadora de Nova York conquistou mais votos nas primárias e está passando à frente de McCain nos Estados nos quais o Partido Democrata precisa vencer. (Matéria atualizada às 21h35)