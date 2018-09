Hillary vence Obama na Virgínia Ocidental

A senadora Hillary Clinton venceu a disputa contra o rival Barack Obama na primária do Estado americano da Virgínia Ocidental. Hillary era a franca favorita para vencer a disputa no Estado. As pesquisas indicavam que ela teria uma vantagem de 43 pontos percentuais sobre o senador Obama. Mas analistas acreditam que mesmo com uma ampla vitória no Estado e conquistando as próximas cinco prévias, Hillary não deverá alcançar o rival seja na contagem de votos ou de delegados. São necessários um total de 2025 delegados para se obter a indicação do Partido Democrata para a candidatura à presidência dos Estados Unidos. Por enquanto faltam 151 delegados para que Obama obtenha esta marca. E integrantes da campanha do senador estimam que ele poderá obter esta cifra até o dia 20 de maio. Nesta data serão realizadas as prévias de Kentucky e Oregon. Hillary é a favorita para vencer no primeiro, ao passo que Obama deve conquistar o segundo. Um total de 95% da população do Estado da Virgínia Ocidental é branca. Os eleitores do Estado representam o perfil tradicional dos votantes mais fiéis da senadora: brancos, com nível médio de escolaridade e de origem trabalhadora. A senadora deu a entender que uma vitória no Estado representa uma espécie de termômetro da preferência nacional americana. ''Eu vivo dizendo às pessoas que desde 1916 nenhum democrata chegou à Casa Branca sem que tivesse vencido a Virgínia Ocidental.'' BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.