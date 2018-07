Hillary visita Laos e enfrenta o legado da Guerra do Vietnã

Os Estados Unidos lançaram mais bombas sobre a nação do Sudeste Asiático do que sobre a Alemanha e o Japão juntos na 2a Guerra Mundial, num esforço inútil para destruir as linhas de abastecimento do Vietnã do norte para o sul ao longo da trilha Ho Chi Minh.

Mais de três décadas após o fim da Guerra do Vietnã, o país ainda está lutando para livrar-se de uma estimativa de 80 milhões de munições de fragmentação e outros engenhos explosivos não detonados que matam e mutilam cerca de 100 pessoas por ano.

"Aqui em Laos, o passado está sempre conosco", disse Hillary depois de visitar um centro que faz próteses para as vítimas.

A visita de cerca de quatro horas de Hillary à nação comunista foi a primeira de um secretário de Estado dos EUA desde que John Foster Dulles visitou Vientiane em 1955.

As conversas de Hillary com o primeiro-ministro e o ministro de Relações Exteriores de Laos constituíram uma tentativa de melhorar as relações com um país que se mantém distante dos Estados Unidos, mas agora está à procura de laços melhores, em parte como um contrapeso à China e ao Vietnã.

"Quando me encontrei com o ministro das Relações Exteriores, traçamos o arco da nossa relação, desde tratar das heranças trágicas do passado até encontrar novas formas de parceria para o futuro", disse Hillary a diplomatas norte-americanos ao resumir sua visita.

Durante a sua curta passagem, Hillary colocou uma oferenda de flores de lótus no colo de uma estátua em um templo budista do século 16.

Na Empresa Cooperativa Ortopédica e Protética, que ajuda as vítimas de munições não deflagradas, Hillary gastou cerca de 10 minutos conversando com Phongsavath Souliyalat, um jovem que embalava uma bengala branca entre os dois tocos de seus braços enquanto eles conversavam.

Souliyalat descreveu como há quatro anos, em seu aniversário de 16 anos, ele estava voltando para casa a pé da escola com um amigo que pegou uma bomba e entregou a ele. A bomba explodiu, levando as suas duas mãos e o deixando cego.

"Eu gostaria de ver todos os governos proibirem bombas de fragmentação e (tentarem) eliminar as bombas em conjunto e ajudar os sobreviventes", disse Souliyalat. "Tenho sorte porque tive ajuda ... mas tantos sobreviventes estão sem ajuda. A vida deles é muito, muito difícil."

"Você está absolutamente certo", Hillary respondeu. "Nós precisamos fazer mais."