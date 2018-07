Hindus protestam contra gravação de filme sobre Bin Laden

Bin Laden, idealizador dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, foi morto pelas forças especiais norte-americanas no Paquistão em maio do ano passado.

Os cineastas não tiveram permissão para filmar no Paquistão e modificaram partes da cidade indiana de Chandigarh para ficar parecida com a cidade paquistanesa de Lahore.

Mas, para os hindus de direita, o uso da Índia para representar o inimigo Paquistão era demais.

"Eles fizeram Chandigarh como o Paquistão, como se fosse o Paquistão", afirmou Vijay Bhardwaj, líder do grupo radical hindu Vishva Hindu Parishad (VHP).

"Somos totalmente contra isso e não vamos deixá-los colocar bandeiras paquistanesas aqui e não vamos deixá-los filmar."

Outdoors com sinais Urdu foram colocados em lojas em um mercado no norte da cidade indiana e riquixás circulavam com placas de Lahore. Mulheres vestindo burcas e homens em roupas tradicionais paquistanesas percorriam as ruas.

O pequeno grupo de manifestantes gritava palavras de ordem e alguns deles foram vistos discutindo com membros do elenco e da equipe de filmagens enquanto a polícia tentava intervir.

Os manifestantes disseram que o governo deveria ter negado a permissão para fazer o filme em solo indiano.

Bigelow, que ganhou um Oscar por seu filme de guerra no Iraque "Guerra ao Terror", estava trabalhando em um filme sobre a caçada a bin Laden antes de o líder da al Qaeda ser morto na cidade paquistanesa de Abbottabad.

O filme, "Zero Dark Thirty", tem lançamento previsto para final de 2012.

Índia e Paquistão já travaram três guerras desde a conquista de sua independência da Grã-Bretanha em 1947. A desconfiança entre os dois rivais nucleares persiste.

(Texto de Matthias Williams)